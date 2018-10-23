Определились лидеры среди SUV с пробегом в России

АвтоВаз снова стал лидером в сегменте машин, предназначенных для загородной эксплуатации или смешанного режима использования

Первое место сохранила Lada 2121. Продажи Нивы в сравнении с прошлым годом упали на 4,3%, но их число, составившее белее 8 тысяч штук оставило машину на вершине пьедестала. На втором месте Chevrolet Niva с числом проданных экземпляров этой марки более 6 тысяч штук. Последним в тройке первых стала Toyota Land Cruiser, немного не дотянув до отметки в 3 тысячи.

За тремя первыми расположились: Тойота Рав 4, два Ниссана - Кашкай и X-Трейл, КИА Спортадж, Рено Дастер, Митсубиши Аутлэндер, и Хонда Си-Ар-Ви.

Несмотря на незначительное падение в начале осени (-0,2%), в целом рынок продаж в сегменте кроссоверов заметно увеличился. За истекший период с начала года в России было продано автомобилей сегмента SUV с пробегом более 850 тысяч штук. Это превысило аналогичный показатель прошлого года на 5,6%. При этом эксперты отмечают, что в России рынок SUV находится только в начале взлёта вслед за тенденциями мировых трендов.