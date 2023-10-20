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20 окт 2023

Опубликован список автомобилей, на которые пересадят чиновников

Опубликован список автомобилей, на которые пересадят чиновников

Минпромторг опубликовал список марок и моделей, которые будут рекомендоваться для использования российским госслужащим. Отмечается, что по мере появления новых моделей список будет пополняться

Не удивительно, что речь в первую очередь идет о российских брендах, таких как Lada, “Москвич”, УАЗ, Evolute и Aurus, но в перечень попал и китайская марка Haval, у которой есть собственный завод под Тулой.

Если говорить по конкретным моделям, то среди автомобилей марки Lada упоминается Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel и Niva Legend. Поскольку производство седан Aura стартует только в следующем году, в актуальной список данная модель пока не попала. “Москвич” - “Москвич 3”, “Москвич 3е” и “Москвич 6”. УАЗ - “Патриот”, “Пикап”, “Профи”, “Хантер” и СГР. Evolute - i-Pro, i-Sky и i-Joy. Aurus - Senat и Komendant. А из китайских Haval предложены Jolion, Dargo, F7, F7x и H9.

При написании новости использовалась информация:
Российская газета

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