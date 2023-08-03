Опубликованы первые изображения кроссовера Huawei

Китайская компания Huawei опубликовала первые изображения полноразмерного электрического кроссовера под названием Aito M9

Подробностей об оснащении автомобиля пока мало. Известно, что M9 получит матричные фары, пневматическую подвеску, а также управляемые задние колеса. Длина составит примерно 5200 мм., а колесная база - около 3000 мм. Ожидается, что в зависимости от комплектации салон будет иметь 4-,6- и 7-местную компоновку. Передний пассажир получит подставку для ног, а задние могут регулировать положения сидений в продольном направлении.

Компания не раскрывает технические характеристики автомобиля, но можно предположить, что кроссовер получит идентичную Aito M5 силовую установку. Она подразумевает установку двух электромоторов суммарной мощностью 496 л.с. Крутящий момент - 675 Нм. Комплектуется “автоматом”. Привод - полный. Более того, ожидается гибридная версия EREV, в основе которой будет лежать бензиновый турбомотор объемом 1,5 л.