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3 авг 2023

Опубликованы первые изображения кроссовера Huawei

Опубликованы первые изображения кроссовера Huawei
Автор фото: фирма-производитель

Китайская компания Huawei опубликовала первые изображения полноразмерного электрического кроссовера под названием Aito M9

Подробностей об оснащении автомобиля пока мало. Известно, что M9 получит матричные фары, пневматическую подвеску, а также управляемые задние колеса. Длина составит примерно 5200 мм., а колесная база - около 3000 мм. Ожидается, что в зависимости от комплектации салон будет иметь 4-,6- и 7-местную компоновку. Передний пассажир получит подставку для ног, а задние могут регулировать положения сидений в продольном направлении.

Компания не раскрывает технические характеристики автомобиля, но можно предположить, что кроссовер получит идентичную Aito M5 силовую установку. Она подразумевает установку двух электромоторов суммарной мощностью 496 л.с. Крутящий момент - 675 Нм. Комплектуется “автоматом”. Привод - полный. Более того, ожидается гибридная версия EREV, в основе которой будет лежать бензиновый турбомотор объемом 1,5 л.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, motor

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