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25 июл 2023

Опубликованы первые изображения российского суперкара Rossa

Опубликованы первые изображения российского суперкара Rossa
Автор фото: фирма-производитель

В открытых источниках Роспатента появились изображения будущего российского суперкара, который зарегистрирован под товарным знаком Rossa

Правообладателем патента числится гонщик Роман Русинов, согласно некоторым данным, разработкой спорткара занимается главный конструктор компании Marussia Motors Игорь Ермилин. Информации о технических характеристиках на данный момент нет.

Внешний облик автомобиля вдохновлен McLaren F1 1990-х годов, но с рядом оригинальных элементов. Бросаются в глаза крупное антикрыло, напоминающие акулий плавник, воздухозаборники над передними фарами, а также крупные аэродинамические обвесы спереди и по бокам автомобиля. Отмечается, что также зарегистрирована версия без антикрыла.

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