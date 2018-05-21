С конца лета ЦБ расширяет на 20% тарифный коридор ОСАГО как вниз, так и вверх, он будет составлять 2746-4942 рубля. При этом, средняя стоимость полиса вырастет с нынешних 5800 до 7000 рублей. В ведомстве рассказали, где сильнее всего вырастет «автогражданка».

Расширение тарифного коридора в ЦБ изначально связали с недоступностью ОСАГО в так называемых «токсичных» регионах (их на начало этого года 20), где страховщики несут наибольшие убытки. Именно там страховка подорожает сильнее всего.

«Конечно, в проблемных регионах, там, где убыточность высокая, наверное, в первое время после предоставления больших возможностей по повышению тарифа, тариф будет повышен. Будет ли он повышен до максимальной границы — покажет время», — цитирует ТАСС заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина. Кроме того, он заявил, что, скорее всего, ОСАГО подорожает для мотоциклов, мотороллеров и некоторых других категорий транспортных средств.

Сразу же после расширения тарифного коридора в ЦБ намерены начать консультации со страховщиками по «индивидуализации» тарифов. Сначала ведомство хочет изменить два коэффициента: возраст-стаж и бонус-малус. Вместо пяти категорий первого в ЦБ хотят ввести 50 категорий. При этом, страховка для начинающих молодых водителей станет дороже на 5%, а для опытных должна подешеветь на 4-5%. Коэффициент бонус-малус предлагается присваивать каждый год и если из-за аварий у водителя наберется таких коэффициентов несколько, то расчет должен производиться по меньшему из них.

Затем ЦБ предлагает начать учитывать в ОСАГО модель транспортного средства, его возраст и экологический класс. Наконец, к 2020 году планируется полностью либерализовать рынок «автогражданки»: тарифы будут свободными, а не устанавливаться государством.

