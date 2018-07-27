Рынок ОСАГО ждет либерализация, полный отказ от госрегулирования произойдет через пять лет, а пока условия «автогражданки» предлагается изменить, чтобы создать условия для индивидуализации тарифов.

Минфин разослал в заинтересованные ведомства свой проект поправок. И, надо сказать, они носят весьма радикальный характер. Так предлагается отказаться от сразу двух коэффициентов: территориального и коэффициента мощности автомобиля. По мнению Минфина, что место регистрации транспортного средства и собственника никак не влияют на риск причинения вреда. Коэффициент мощности в ведомстве и вовсе называют «дополнительным налогом на мощные автомобили».

Вместо этого в министерстве предлагают ввести два новых коэффициента. Первый будет учитывать манеру езды водителя: частоту перестроений, резкие торможения, длительность использования транспортных средства. Получать информацию планируется с телематических устройств, установленных в автомобилях. Правда, что делать с машинами, в которых нет «черных ящиков», а их владельцы не готовы тратить дополнительные деньги на их установку Минфин не уточняет.

Второй коэффициент учитывает злостные нарушения ПДД, такие как превышение скорости более чем на 60 км/ч, выезд на встречную полосу, вождение в нетрезвом состоянии, пишут «Ведомости», которые ознакомились с проектом поправок. При этом при расчете коэффициента не будут учитываться штрафы, полученные с автоматических комплексов фиксации нарушений ПДД.

Не отказались в Минфине и от идеи трех вариантов полисов в зависимости от суммы возмещения. Помимо существующего с покрытием в 400 тыс. за ущерб имуществу и 500 тыс. за вред жизни и здоровью, предлагается ввести полисы с покрытием в один и два миллиона рублей. Но последние страховщики будут продавать на свое усмотрение. А вот возможность заключить договор ОСАГО сразу на три года в Минфине предлагают сделать обязательной.

Страховщики уже высказали свое негативное отношение к новому варианту поправок. По их мнению, из-за отмены территориального коэффициента компании начнут уходить из неблагополучных регионов. Не нравится им и идея продажи полисов сразу на несколько лет.

Официальной реакции на предложения пока не последовало: в ЦБ и Российском союзе автостраховщиков начали изучать новый проект поправок.

