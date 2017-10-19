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19 окт 2017

ОСАГО: неожиданная просьба страховщиков

ОСАГО: неожиданная просьба страховщиков

Похоже, постоянный «мозговой штурм» со стороны Российского союза автостраховщиков (РСА), ЦБ и Минфина по изменению законодательства об «автогражданке» вконец запутал всех. По крайней мере в РСА обратились в ЦБ с просьбой ввести временный мораторий на изменения законодательства в сфере ОСАГО.

По словам председателя РСА Игоря Юргенса в ближайшее время Госдумой будет рассмотрен целый пакет поправок в законодательство, причем ни одна из них не приводит к увеличению тарифов ОСАГО. Это и увеличение выплат по европротоколу, предложения по введению многолетних договоров ОСАГО и увеличение максимальных выплат, а также введение новых коэффициентов.

«Все это приводит нас к состоянию, близкому к непониманию, как дальше развиваться и на какие средства. Есть пределы тому, что может сделать страховое сообщество и профобъединение за короткие сроки», — заявил Юргенс.

Кроме того, рынку нужно передохнуть пока не стабилизируется ситуация вокруг компании «Росгосстрах», которая еще недавно контролировала практически четверть рынка ОСАГО. Сейчас компанию пытается спасти ЦБ.

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При написании новости использовалась информация:
ТАСС

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