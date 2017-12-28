Автомобильный портал Motorpage
28 дек 2017

ОСАГО: Верховный суд принял важное решение

ОСАГО: Верховный суд принял важное решение
Автор фото: Верховный суд

Пленум Верховного суда одобрил проект постановления, касающийся разъяснений по применению законодательства в сфере «автогражданки». Суд принял очень важное решение, которого добивались страховщики.

Так у автоюристов, которые выкупали право требования выплат по ОСАГО у пострадавшей стороны больше не будет возможности получить за пострадавшего компенсацию материального ущерба. Верховный суд постановил, что автовладелец сам должен сначала получить все деньги, а затем уже решить, сколько платить юристу. При этом, у автоюристов останется право перекупки прав требования выплат штрафов и компенсации морального ушерба.

Фактически это решение пленума ВС работает против так называемых «криминальных юристов», которые буквально терроризируют страховую отрасль. Они выкупают право требования у пострадавшей стороны, а затем начинают судиться со страховыми компаниями. Причем нередко прибегая к мошенническим схемам или всячески запутывая страховые компании, что позволяет им получать высокие выплаты.

Правда, из окончательного проекта постановления пленума исчезло «правило одного подразделения», на котором также настаивали страховщики. Оно подразумевает, что вся все документы пострадавший должен подавать в тот офис, в котором было заявлено о возмещении убытка. И с ним же вести переписку. Страховщики говорят, что автоюристы дробят документы, подавая их в разные подразделения. Из-за этого компании не успевают отреагировать в установленные законом сроки и попадают на штрафы. Однако Минюст добился исключения этого пункта из постановления.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Peugeot 3008

В России нашли подтекающие Peugeot 3008

28 декабря 2017

На школьных автобусах появятся мигалки

28 декабря 2017
Chevrolet Niva

Chevrolet Niva снова дорожает! Зато и гарантия больше

28 декабря 2017
Nissan X-Trail

И снова большой отзыв автомобилей! И снова Nissan

28 декабря 2017
автокредиты

Банки недовольны льготными автокредитами: их быстро гасят

28 декабря 2017
Tesla

Глава Tesla подтвердил создание пикапа

28 декабря 2017

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Haval H6 Coupe - haval h6 coupe 2017 изменение сознания Тест драйв
25 декабря 2017

Haval H6 Coupe
"Изменение сознания"
KIA Rio - kia rio x-line 2017 в погоне за… танком
Тест драйв
22 декабря 2017

KIA Rio
"В погоне за… танком"
Peugeot Partner - peugeot partner tepee 2016 движение и эмоции
Тест драйв
18 декабря 2017

Peugeot Partner
"Движение и эмоции"
Nissan X-Trail - nissan qashqai и x-trail. сквозь горизонт
Автопутешествия
29 ноября 2017

Nissan X-Trail
"Сквозь горизонт"

Написано новостей:

2 0 4 3 4