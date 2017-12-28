Пленум Верховного суда одобрил проект постановления, касающийся разъяснений по применению законодательства в сфере «автогражданки». Суд принял очень важное решение, которого добивались страховщики.

Так у автоюристов, которые выкупали право требования выплат по ОСАГО у пострадавшей стороны больше не будет возможности получить за пострадавшего компенсацию материального ущерба. Верховный суд постановил, что автовладелец сам должен сначала получить все деньги, а затем уже решить, сколько платить юристу. При этом, у автоюристов останется право перекупки прав требования выплат штрафов и компенсации морального ушерба.

Фактически это решение пленума ВС работает против так называемых «криминальных юристов», которые буквально терроризируют страховую отрасль. Они выкупают право требования у пострадавшей стороны, а затем начинают судиться со страховыми компаниями. Причем нередко прибегая к мошенническим схемам или всячески запутывая страховые компании, что позволяет им получать высокие выплаты.

Правда, из окончательного проекта постановления пленума исчезло «правило одного подразделения», на котором также настаивали страховщики. Оно подразумевает, что вся все документы пострадавший должен подавать в тот офис, в котором было заявлено о возмещении убытка. И с ним же вести переписку. Страховщики говорят, что автоюристы дробят документы, подавая их в разные подразделения. Из-за этого компании не успевают отреагировать в установленные законом сроки и попадают на штрафы. Однако Минюст добился исключения этого пункта из постановления.