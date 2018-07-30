В конце лета тарифный коридор ОСАГО должен был быть расширен на 20% как вниз, так и вверх, с нынешних 3432-4118 до 2746-4942 рублей. Но в Центробанке внезапно перенесли сроки расширения коридора

В самом ведомстве это объясняют «техническими накладками», однако, проект указания ведомства был опубликован еще в начале июня этого года. В начале осени в России должны состояться выбора глав регионов и, по всей видимости, Банк России решил не нервировать перед ними население.

«Мы немножко, наверное, сдвигаемся по срокам с нормактом по расширению коридора. Хотели его летом зарегистрировать, но, судя по всему, технически просто не успеваем это сделать. Надеемся, начало осени. Это именно техническая сдвижка», — цитирует ТАСС начальника департамента страхового рынка Филиппа Габунию.

Расширение тарифного коридора в ЦБ обосновали необходимостью повышения доступности ОСАГО в проблемных регионах и улучшением конкурентной среды для страховых компаний. Впрочем, средняя стоимость полиса после расширения тарифного коридора вырастет с 5800 до 7000 рублей.

Эксперты же говорят, что в реальности повышение будет гораздо выше, так как в сегодняшних условиях ни одна крупная надежная страховая компания не пойдет по нижней границе тарифного коридора.

