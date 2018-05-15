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15 май 2018

ОСАГО подорожает в этом году

ОСАГО подорожает в этом году

Страховщики уже больше года просят Центробанк отпустить тарифы ОСАГО в «свободное плаванье», то есть сделать свободными. В ведомстве этому долго противились, но, кажется, готовы пойти на некоторые уступки.

Центробанк подготовил проект указания о пересмотре базовых тарифов и коэффициентов по ОСАГО. Согласно ему неизменными останутся лишь коэффициент мощности автомобили и коэффициент бонус-малус (КБМ). Изменить тарифы планируется с 31 августа этого года, точные цифры изменения тарифов ЦБ планирует уточнить позднее.

Право изменять тарифы имеет только Центробанк, причем не чаще раз в год, напоминает газета «Ведомости». Ранее ЦБ дважды воспользовался этим правом, оба раза тарифы выросли. Последний раз тарифы менялись в апреле 2015 года.

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) поприветствовал решение Центробанка. При этом глава союза Игорь Юргенс заявил о том, что речь идет не о повальном повышении тарифов, а «об установлении справедливого и более индивидуального тарифа».

Эксперты предостерегли Центробанк от либерализации базового тарифа. По их мнению это приведет к массовому отказу от покупки ОСАГО, а страховые компании, соответственно, только потеряют клиентов.
 

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При написании новости использовалась информация:
Ведомости

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