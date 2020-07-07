ОСАГО сделают похожим на каско

Страховые компании при расчете «автогражданки» будут учитывать те же факторы, которые они используют, оценивая стоимость каско

«У страховщиков появится возможность — хоть и в узких пределах коридора — устанавливать индивидуальный тариф для автовладельца в зависимости от его риска. Предполагается, что компании будут использовать характеристики водителей, наработанные в статистике по каско», — заявил в интервью «Известиям» президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Так, на цену полиса ОСАГО с 24 августа будут влиять возраст и семейное положение водителя, год выпуска и марка автомобиля, рассказали в страховых компаниях. Банк России также предпринимает шаги, которые сблизят ОСАГО и каско.

В дополнение к этому Центробанк прорабатывает возможность электронного урегулирования убытков по ОСАГО. В частности, в приложение «Помощник ОСАГО» планируется включить подачу заявления о возмещении убытков в электронной форме. Также подготовлен проект нормативного акта ЦБ, который позволит оформлять извещения о ДТП в электронном виде юрлицам и при наличии разногласий между участниками аварии.