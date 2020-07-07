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7 июл 2020

ОСАГО сделают похожим на каско

ОСАГО сделают похожим на каско

Страховые компании при расчете «автогражданки» будут учитывать те же факторы, которые они используют, оценивая стоимость каско

«У страховщиков появится возможность — хоть и в узких пределах коридора — устанавливать индивидуальный тариф для автовладельца в зависимости от его риска. Предполагается, что компании будут использовать характеристики водителей, наработанные в статистике по каско», — заявил в интервью «Известиям» президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

Так, на цену полиса ОСАГО с 24 августа будут влиять возраст и семейное положение водителя, год выпуска и марка автомобиля, рассказали в страховых компаниях. Банк России также предпринимает шаги, которые сблизят ОСАГО и каско.

В дополнение к этому Центробанк прорабатывает возможность электронного урегулирования убытков по ОСАГО. В частности, в приложение «Помощник ОСАГО» планируется включить подачу заявления о возмещении убытков в электронной форме. Также подготовлен проект нормативного акта ЦБ, который позволит оформлять извещения о ДТП в электронном виде юрлицам и при наличии разногласий между участниками аварии.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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