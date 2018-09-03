В сентябре авторынок привычно напрягся. Эксперты прогнозируют увеличение цен на 1-5% в первые месяцы осени

Больших взлётов не ожидают, как и других сюрпризов. Но есть интересные и, прямо скажем, неожиданные моменты. Обычно дорожают модели и марки, пользующиеся наибольшим спросом – закон рынка. Но этой осенью всё несколько иначе.

Рено и Лада не планируют заметных изменений. Классические правила должны были коснуться именно их в первую очередь. При этом новая Лада 4х4, вообще, обещает выйти с меньшей стоимостью по сравнению с Duster при тех же характеристиках. Новая модель дешевле аналога от того же концерна? Парадокс или согласованный рыночный ход?

Всё несколько проще в текущем сезоне. Увеличение цен вызвано негативными ожиданиями на валютных рынках. Так как соотношение курсов валют сегодня главный фактор, соответственно, и подорожание находится в прямой зависимости от величины локализации производства в России.

Правда, «китайцы» снова выбиваются из общих тенденций. Уровень их локализации не велик или отсутствует. Но автопром Поднебесной стремится удерживать цены с целью захвата новых ниш и объёмов. Их позиции на рынке растут, но в целом остаются не слишком значительными по причине отсутствия у россиян доверия к этим маркам.