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31 июл 2020

Основатель Rimac назвал неэффективной коробку передач электрического Porsche Taycan

Основатель Rimac назвал неэффективной коробку передач электрического Porsche Taycan

Мате Римак — основатель специализирующейся на производстве гиперкаров хорватской компании Rimac, — считает неэффективной концепцию двухскоростной трансмиссии, которая, к слову, применена в электромобиле Porsche Taycan

В опубликованном ролике на YouTube-канале марки Римак вместе с руководителем отдела по разработке силовых установок Борисом Тарновски объяснил, в чем кроются недостатки такого подхода.

По его словам, несмотря на то что представленный в 2011 году 1305-сильный концепт Rivian Concept One оснащен такой же роботизированной двухдисковой двухскоростной коробкой передач, на текущий момент это не лучшее решение для электромобилей. В 2018-м компания представила 1940-сильный концепт C-Two. Вес его трансмиссии был снижен, но этого явно недостаточно, и Мате Римак знал, что можно найти более эффективное решение. Впоследствии он дал задачу инженерам разработать такую силовую установку, которая позволила бы обойтись лишь односкоростной трансмиссией — как у Tesla Roadster.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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