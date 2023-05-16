Основатель Spyker построил свой собственный спорткар

Маартен де Брюйн, известен по работе над такими моделями, как C8 Spyder, C8 Laviolette и C8 Double. Теперь же он создал уникальную модель - с нуля

Впрочем, автомобильные фанаты уже успели обвинить де Брюйна в том, что он явно работал «спустя рукава». Поклонники Spyker сообщают, что в дизайне много заимствований у оригинальных «Спайкеров». Комментаторы даже пытаются всех уверить в том, что даже силовую установку для DeBruyn Ferox V8 взяли у вышеупомянутой марки, то есть речь идет о четырехлитровом моторе V8 от Audi, который развивает 525 лошадиных сил.

Впрочем, официально технические характеристики DeBruyn Ferox, как и происхождение его мотора не уточняется.