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16 май 2023

Основатель Spyker построил свой собственный спорткар

Основатель Spyker построил свой собственный спорткар

Маартен де Брюйн, известен по работе над такими моделями, как C8 Spyder, C8 Laviolette и C8 Double. Теперь же он создал уникальную модель -  с нуля

Впрочем, автомобильные фанаты уже успели обвинить де Брюйна в том, что он явно работал «спустя рукава». Поклонники Spyker сообщают, что в дизайне много заимствований у оригинальных «Спайкеров». Комментаторы даже пытаются всех уверить в том, что даже силовую установку для DeBruyn Ferox V8 взяли у вышеупомянутой марки, то есть речь идет о четырехлитровом моторе V8 от Audi, который развивает 525 лошадиных сил.

Впрочем, официально технические характеристики DeBruyn Ferox, как и происхождение его мотора не уточняется.

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