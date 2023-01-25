Отечественные автомобили станет дороже обслуживать

АвтоВАЗ сообщил о повышении стоимости на регулярное техническое обслуживание своих автомобилей. В целом, рост небольшой, но есть позиции, стоимость которых подскочила вверх очень резко

Судите сами – большинство позиций подорожали на пару сотен рублей, что, фактически, нельзя называть чем-то серьезным. Но, например, третье ТО для Lada Granta и Lada Largus, которые оснащены восьмиклапанным мотором, теперь стоит на три тысячи дороже…

С чем связан такой рост? Ведь мотор ВАЗ-11182 обладает неплохими характеристиками. Многие эксперты сходятся во мнении, что данный двигатель сочетает в себе неплохие динамические характеристики вкупе с надежностью и простотой обслуживания.

Ответ вас удивит. Оказывается, из-за вынужденного импортозамещения российскому концерну пришлось отказаться от иностранных ремней ГРМ в пользу отечественных аналогов. Наши коллеги из дружественных СМИ сообщают, что теперь вместо деталей от Bosch используются ремни, производства фирмы «Балаковорезинотехника». Если зарубежную деталь необходимо менять раз в 90 тысяч километров, то нашу – раз в 45 тысяч километров. А на каком пробеге LADA проводит третье ТО? Правильно - на 45 тысячах километров. Вот и весь секрет повышенной стоимости – просто мастера будут проводить с двигателем больше манипуляций.

