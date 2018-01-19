Иномарки наступают, однако, наши отечественные бренды не сдаются и борются за покупателя. В 2017 году им удалось сохранить долю, которая была и год назад, хотя с каждым годом удержать позиции все сложнее.

На рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей остались лишь два отечественных бренда, Lada, ГАЗ и УАЗ. По итогам прошлого года их совокупные продажи составили 411,8 тысяч автомобилей, то есть в общем объеме продаж их доля составила 26%. Удержать ее удалось, фактически лишь усилиями тольяттинского завода.

Реализация автомобилей Lada в минувшем году достигла 311,6 тыс. штук, показав рост на 17%. Продажи легкой коммерческой техники ГАЗ за отчетный период увеличились на 5% до 58,6 тыс. экземпляров, подсчитали в агентстве "Автостат". При этом обе марки входят в Топ-10 российского рынка: LADA – лидирует, а ГАЗ находится на восьмом месте.

А вот Ульяновский автозавод позиции на рынке теряет. В прошлом году его продажи упали на 15% до 41,6 тыс. единиц. В результате этого отечественный производитель оказался за пределами десятки лидеров российского рынка, заняв в итоге одиннадцатую позицию.