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24 авг 2021

Отечественный дизайнер возродил микроавтобус «Старт»

Отечественный дизайнер возродил микроавтобус «Старт»
Автор фото: фирма-производитель

Помните финальную сцену легендарного фильма «Кавказская пленница», где Нина, попрощавшись с Шуриком садится в необычный микроавтобус – это «Старт»- детище советских энтузиастов, собранное на агрегатах моделей ГАЗ.

Почему мы вспомнили о нем сегодня? Все просто, на днях независимый дизайнер, публикующий свои работы в Instagram под ником Panderlaike Designer, визуализировал облик нового микроавтобуса «Старт». В его прочтении модель сохранила узнаваемый силуэт автомобиля.

Силуэт силуэтом, но общие черты машины вполне себе современные. Дизайнер сделал облик модели более обтекаемым, а заодно сменил ее предназначение – из обычного дорожного лайнера машина превратилась в покорителя пересеченной местности.  По замыслу автора, новый «Старт» превратится в электромобиль с большим запасом хода.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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