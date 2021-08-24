Отечественный дизайнер возродил микроавтобус «Старт»

Помните финальную сцену легендарного фильма «Кавказская пленница», где Нина, попрощавшись с Шуриком садится в необычный микроавтобус – это «Старт»- детище советских энтузиастов, собранное на агрегатах моделей ГАЗ.

Почему мы вспомнили о нем сегодня? Все просто, на днях независимый дизайнер, публикующий свои работы в Instagram под ником Panderlaike Designer, визуализировал облик нового микроавтобуса «Старт». В его прочтении модель сохранила узнаваемый силуэт автомобиля.

Силуэт силуэтом, но общие черты машины вполне себе современные. Дизайнер сделал облик модели более обтекаемым, а заодно сменил ее предназначение – из обычного дорожного лайнера машина превратилась в покорителя пересеченной местности. По замыслу автора, новый «Старт» превратится в электромобиль с большим запасом хода.