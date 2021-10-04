Отечественный завод Great Wall выставлен на продажу

Ставропольское предприятие «Ставрополь-Авто», на котором c 2017 года выпускались автомобили Great Wall Hover H3 и H5, выставлено на продажу

Отметим, что предприятие достаточно технологичное – оно позволяет выпускать автомобили различных классов, начиная от компактных легковушек и заканчивая полноразмерными внедорожниками и пикапами. Более того, производственные мощности могут обеспечить выпуск ста тысяч машин в год. Назревает логичный вопрос, а почему такое прекрасное предприятие прекратило свою работу. Все просто - налоговые проверки и судебное преследование собственника.

В данный момент, покупателей на компанию нет, но власти региона (предприятие перешло в собственность государства) считают, что на площадку могут обратить внимание многие китайские автопроизводители. В свою очередь, в Минпромторге считают, что на «Ставрополь-Авто» можно наладить и производство электромобилей, на что также могут обратить внимание китайские компании.