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4 окт 2021

Отечественный завод Great Wall выставлен на продажу

Отечественный завод Great Wall выставлен на продажу

Ставропольское предприятие «Ставрополь-Авто», на котором c 2017 года выпускались автомобили Great Wall Hover H3 и H5, выставлено на продажу

Отметим, что предприятие достаточно технологичное – оно позволяет выпускать автомобили различных классов, начиная от компактных легковушек и заканчивая полноразмерными внедорожниками и пикапами. Более того, производственные мощности могут обеспечить выпуск ста тысяч машин в год. Назревает логичный вопрос, а почему такое прекрасное предприятие прекратило свою работу. Все просто -  налоговые проверки и судебное преследование собственника.

В данный момент, покупателей на компанию нет, но власти региона (предприятие перешло в собственность государства) считают, что на площадку могут обратить внимание многие китайские автопроизводители.  В свою очередь, в Минпромторге считают, что на «Ставрополь-Авто» можно наладить и производство электромобилей, на что также могут обратить внимание китайские компании.

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