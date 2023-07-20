Автомобильный портал Motorpage
20 июл 2023

Открылся новый съезд с МКАД на М-4 «Дон»

Открылся новый съезд с МКАД на М-4 «Дон»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии нового путепровода с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» в сторону области

Согласно сообщению, это позволит разделить транспортные потоки. Движения на въездах в Москву и на трассе М-4 «Дон» больше не будут пересекаться. На данный момент, готова только часть съезда, а окончательное открытие планируется через полтора года.

Данный путепровод будет построен по проекту реконструкции развязки на пересечении с Липецкой улицей. Проект включает постройку дорог длиной 18.6 км, включая тоннель, 7 путепроводов и 3 пешеходных перехода. Как заверяет Сергей Собянин, все главные работы будут закончены к 2025 году.

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант, РБК

Комментарии к новости

Последние новости

...

Импорт автомобилей из Армении вырос в 225 раз

20 июля 2023
Tank 300 (2023) вид спереди

Tank 300 станет гибридом

20 июля 2023
Mercedes AMG CLE 63 Coupe Performance

Опубликованы первые изображения Mercedes AMG CLE 63

20 июля 2023
УАЗ «Патриот»

УАЗ «Патриот» получит «автомат»

20 июля 2023
IM LS7

Кроссоверы IM LS7 начали продавать в России

19 июля 2023
Chevrolet Orlando

Chevrolet Orlando приехал в Россию

19 июля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lada Vesta Cross - lada vesta sw cross (2023) без альтернативы Тест драйв
20 июля 2023

Lada Vesta Cross
"Без альтернативы"
Sollers Argo - sollers argo (2022) «грузовичок-кузовичок»
Тест драйв
17 июля 2023

Sollers Argo
"«Грузовичок-кузовичок»"
Tank 500 - tank 500 (2022) эй, «крузак», подвинься!
Тест драйв
13 июля 2023

Tank 500
"Эй, «Крузак», подвинься!"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 4 1 4