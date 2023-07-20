Открылся новый съезд с МКАД на М-4 «Дон»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии нового путепровода с внутренней стороны МКАД на трассу М-4 «Дон» в сторону области

Согласно сообщению, это позволит разделить транспортные потоки. Движения на въездах в Москву и на трассе М-4 «Дон» больше не будут пересекаться. На данный момент, готова только часть съезда, а окончательное открытие планируется через полтора года.

Данный путепровод будет построен по проекту реконструкции развязки на пересечении с Липецкой улицей. Проект включает постройку дорог длиной 18.6 км, включая тоннель, 7 путепроводов и 3 пешеходных перехода. Как заверяет Сергей Собянин, все главные работы будут закончены к 2025 году.