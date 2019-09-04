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4 сен 2019

Открылся новый участок платной трассы M11

Открылся новый участок платной трассы M11

Платный участок скоростной трассы с 543 по 646 км, проходящий по территориям Новгородской и Ленинградской областей, открыт для движения, сообщает Автодор

С учетом нового участка, по М-11 теперь можно безостановочно проехать почти 440 км: от 208 км (обход Торжка в Тверской области) до 646 км. На всем протяжении участка — четырехполосное движение, дорога оснащена разделяющим встречные направления ограждением и освещением. Максимальная разрешенная скорость 110 км в час будет впоследствии увеличена до 130 км/час.

Напомним, что ранее председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко сообщал, что движение по платной скоростной трассе М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга полностью запустят в октябре-декабре 2019 г. Он также отметил, что стоимость проезда по всей трассе М-11 будет составлять для владельцев легковых автомобилей порядка 2 тыс. руб. с учетом скидок.

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru

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