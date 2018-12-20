Автомобильный портал Motorpage
20 дек 2018

Открылся предзаказ на президентские автомобили

Открылся предзаказ на президентские автомобили

Дилер люксовых автомобилей «Авилон» начал принимать заказы от клиентов, точнее сказать, авансовые платежи на новый Aurus Senat, которые обеспечат приоритет будущей покупке автомобиля

Точный размер платежа не сообщается, однако, по некоторым данным, он достигает полутора миллионов рублей. Заключаемый договор можно расторгнуть без объяснения причин в одностороннем порядке. Интересно, что в документе не указываются ни условия поставки автомобиля, ни его комплектация.

Стоимость автомобиля также остается под вопросом. Однако, существует предположение, что она составит 10 миллионов рублей. По предварительной информации, конкретные цифры будут озвучены в начале следующего года, а первые автомобили поступят клиентам уже летом. К слову, дилер не сообщает о количестве людей, которые уже внесли аванс за президентский автомобиль. Напомним, что широкой публике автомобиль был представлен в рамках Московского автосалона в августе.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, Известия

Комментарии к новости

Последние новости

...

Штраф за парковку увеличат вдвое

20 декабря 2018

Хочешь поменять права - сдай теорию

20 декабря 2018

Бывший сотрудник Uber представил самый «совершенный» автопилот

20 декабря 2018
STEAM-POWERED JEEP JK 6×6 ‘LOCO HAUK’

Jeep Wrangler превратили в паровоз

20 декабря 2018
Citroen C4 Aircross

PSA Group объявляет масштабный отзыв

19 декабря 2018

Volkswagen создает «беспилотную» марку

19 декабря 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Mitsubishi Outlander - как mitsubishi outlander 2018 помог нам натрясти… кедровых шишек Тест драйв
18 декабря 2018

Mitsubishi Outlander
"Как Mitsubishi Outlander помог нам натрясти… кедровых шишек"
Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class - сравнительный тест audi a7 sportback 55 tfsi quattro 2018 и mercedes-benz cls 450 4matic 2019 : победа формы над содержанием
Сравнительный тест
14 декабря 2018

Audi A7, Mercedes-Benz CLS-Class
"Audi A7 и Mercedes-Benz CLS: победа формы над содержанием"
Lada Xray Cross - lada xray cross 2019 уехал далеко от «донора»
Тест драйв
12 декабря 2018

Lada Xray Cross
"Lada XRAY Cross уехал далеко от «донора»"
Hyundai Santa Fe - незаметный эскапизм: как умеет соблазнять новый hyundai santa fe
Тест драйв
10 декабря 2018

Hyundai Santa Fe
"Незаметный эскапизм: как умеет соблазнять новый Hyundai Santa Fe"

Написано новостей:

2 2 4 3 4