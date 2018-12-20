Открылся предзаказ на президентские автомобили

Дилер люксовых автомобилей «Авилон» начал принимать заказы от клиентов, точнее сказать, авансовые платежи на новый Aurus Senat, которые обеспечат приоритет будущей покупке автомобиля

Точный размер платежа не сообщается, однако, по некоторым данным, он достигает полутора миллионов рублей. Заключаемый договор можно расторгнуть без объяснения причин в одностороннем порядке. Интересно, что в документе не указываются ни условия поставки автомобиля, ни его комплектация.

Стоимость автомобиля также остается под вопросом. Однако, существует предположение, что она составит 10 миллионов рублей. По предварительной информации, конкретные цифры будут озвучены в начале следующего года, а первые автомобили поступят клиентам уже летом. К слову, дилер не сообщает о количестве людей, которые уже внесли аванс за президентский автомобиль. Напомним, что широкой публике автомобиль был представлен в рамках Московского автосалона в августе.