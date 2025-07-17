Открыт новый участок трассы М-12 от Казани до Екатеринбурга

16 июля состоялось официальное открытие нового скоростного участка федеральной автомагистрали М-12 «Восток» между городами Дюртюли в Башкортостане и Ачитом в Свердловской области. Церемонию запуска движения провел президент России Владимир Путин в формате видеоконференции

Протяженность нового платного участка составляет 275 километров. Трасса проходит по территории Башкортостана, Пермского края и Свердловской области. Строительство велось в рамках продления М-12 от Казани до Екатеринбурга и было разделено на три этапа общей стоимостью более 240 миллиардов рублей.

На участке построено около сотни инженерных сооружений, включая 50 путепроводов, 25 мостов и шесть транспортных развязок. Среди самых сложных объектов выделяют 813-метровый мост через реку Белая в Башкортостане и 525-метровый мост через реку Большая Сарана с опорами высотой до 60 метров.

Для легковых автомобилей проезд по всему участку обойдется в 1713 рублей без скидок и 1456 рублей с применением транспондера T-Pass по программе лояльности. Для грузовиков стоимость составляет 2985 и 2537 рублей соответственно. Плата взимается как через рамки платных участков, так и с помощью системы «Свободный поток».

