Открыт прием заказов на электромобиль “Атом”

Российский проект “Атом” открыл прием заказов на свой электромобиль, производство которого начнется в 2025 году

На данный момент действует платное бронирование в 7000 рублей, которое дает право на покупку автомобиля в будущем. Как обещает компания, данная сумма будет вычтена из стоимости самого автомобиля. А если потенциальный покупатель передумает, то всю сумму брони можно вернуть обратно.

Известно, что “Атом” получит батарею емкостью 77 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 500 км на одном заряде. Компания утверждает, что даже в холодный сезон автомобиль сможет проехать не менее 400 км. Заявленный разгон до 100 км/ч - 8 с.