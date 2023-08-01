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1 авг 2023

Открыт прием заказов на электромобиль “Атом”

Открыт прием заказов на электромобиль “Атом”
Автор фото: фирма-производитель

Российский проект “Атом” открыл прием заказов на свой электромобиль, производство которого начнется в 2025 году

На данный момент действует платное бронирование в 7000 рублей, которое дает право на покупку автомобиля в будущем. Как обещает компания, данная сумма будет вычтена из стоимости самого автомобиля. А если потенциальный покупатель передумает, то всю сумму брони можно вернуть обратно. 

Известно, что “Атом” получит батарею емкостью 77 кВт*ч, которая позволит преодолеть до 500 км на одном заряде. Компания утверждает, что даже в холодный сезон автомобиль сможет проехать не менее 400 км. Заявленный разгон до 100 км/ч - 8 с.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, carsweek

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