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25 фев 2019

Открываем глазами

Открываем глазами

Совсем скоро лицо водителя может стать ключом для открывания автомобиля. Компания Apple запатентовала  систему распознавания лиц, которая может использоваться для разблокировки дверей автомобилей

Сведущие люди наверняка укажут на новейшие «айфоны» и функцию разблокировки экрана Face ID и будут правы. Дело в том, что в патенте указано целых два способа открытия автомобиля, одним из которых как раз и является технология Face ID вкупе со специальным автомобильным приложением. Также можно будет установить необходимую технологию на самом транспортном средстве, водителю достаточно будет подойти к автомобилю для того, чтобы внешние данные его лица были считаны датчиками и камерами.

Интересно, что в Apple предполагают  серьезно расширить функционал «открывания по лицу». Предполагается, что водитель станет неким аватаром, который будет внесен в систему, благодаря чему она сможет запомнить специфические настройки автомобиля для каждого из пользователей транспортного средства. Например, если лицо владельца автомобиля распознано успешно, машина автоматически адаптирует музыку, выставит нужные настройки сиденья и климат-контроля.

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При написании новости использовалась информация:
За Рулем , 1GAI

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