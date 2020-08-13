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13 авг 2020

Открывать окна автомобиля во время движения - вредно!

Открывать окна автомобиля во время движения - вредно!

Британский университет Суррея провел исследование, в ходе которого был оценен вред, наносимый водителям при езде с открытыми окнами автомобиля

Во время исследования были взяты пробы воздуха в десяти крупных мегаполисах: в Дакке (Бангладеш), Ченнаи (Индия), Гуанчжоу (Китай), Медельине (Колумбия), Сан-Паулу (Бразилия), Каире (Египет), Сулеймании (Ирак), Аддис-Абебе (Эфиопия), Блантайре (Малави), Дар-эс-Саламе (Танзания). Выбор пал на мегаполисы, в которых по дорогам ездят в подавляющем большинстве старые автомобили, которые не соответствуют современным экологическим нормам. Специалисты изучали частицы PM10 и PM2,5 утром, в часы пик и в середине дня. Результаты оказались тревожными: при езде с опущенными стеклами воздух в машине загрязнялся на 90%, при этом наилучшие показатели были зафиксированы в автомобилях с включенным кондиционером и активированной системой рециркуляции воздуха.

Чтобы улучшить экологическую обстановку, исследователи посоветовали делать выбор в сторону современных машин, у которых сокращен выброс вредных частиц, а также передвигаться в часы, когда дороги менее загружены.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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