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16 мар 2018

Отзывать автомобили будут через ЭРА-ГЛОНАСС

Отзывать автомобили будут через ЭРА-ГЛОНАСС

С 2015 года Росстандарт публикует информацию о добровольных отзывах автомобилей, которые делают автопроизводители для устранения заводских дефектов. Несмотря на поддержку СМИ в ведомстве говорят, что информация все равно доходит не до всех автовладельцев.

Поэтому в Росстандарте ищут новые пути информирования. Так, в декабре прошлого года была достигнута договоренность, что информация обо всех отзывных кампаниях, касающихся конкретного автомобиля будет вноситься в электронный паспорт технического средства.

Теперь же Росстандарт достиг соглашения с автопроизводителями и информацию о необходимости явиться в сервис владельцам будут сообщать через систему ЭРА-ГЛОНАСС. Так как сейчас эта система обязательна для установки во все новые и ввозимые подержанные автомобили, то число транспортных средств с ЭРА-ГЛОНАСС неуклонно растет.

В этом году новый способ будет опробован в пилотном режиме с несколькими автопроизводителями на добровольной основе. Одновременно Росстандарт проведет корректировку всех нормативно-правовых документов.

Кроме того, до конца года ведомство обещает запустить онлайн-сервис при помощи которого каждый автовладелец сможет по VIN-коду узнать подпадал ли его автомобиль под сервисные кампании автопроизводителей.
 

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Росстандарт

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