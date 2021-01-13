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13 янв 2021

Panasonic адаптирует дополненную реальность под обычные автомобили

Panasonic адаптирует дополненную реальность под обычные автомобили
Автор фото: фирма-производитель

Электронный гигант презентовал новую технологию многоуровневого дисплея дополненной реальности. Его преимущество – большая площадь для демонстрации информации водителю

Все данные будут в равной степени располагаться на всех уровнях. Так, например, условно-ближний уровень будет отображать сведения, которые касаются водительских ассистентов автомобиля. Средний уровень может взять на себя демонстрацию сигналов систем отслеживания пешеходов, а дальний будет отвечать за навигацию.

Весь смысл в том, что проекционный дисплей взаимодействует со всем полем зрения человека, что позволяет демонстрировать большое количество различных объектов. Кроме того, дисплей обладает искусственным интеллектом и набором сенсоров, которые отслеживают взгляд водителя и подстраивают под него поток изображения.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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