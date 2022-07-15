Panasonic построит самый дорогой завод автомобильных аккумуляторов

Новое предприятие, которое построят в США, оценивается в четыре миллиарда долларов.

Любопытный факт - власти штата Канзас, где и оборудуют новую площадку, компенсируют концерну до миллиарда долларов затрат, но взамен Panasonic обеспечит около пяти тысяч новых рабочих мест.

Сообщается, что основным клиентом на продукты Panasonic станет компания Tesla, но сотрудничество обещают наладить и с другими автопроизводителями. Зато уже объявлено, что на мощностях завода будут изготавливать аккумуляторы нового поколения - более ёмкие и долговечные.



