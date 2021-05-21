Автомобильный портал Motorpage
21 май 2021

Папа Римский заказал себе электрокар

Папа Римский заказал себе электрокар

Похоже, что понтифик проявляет большое беспокойство к мировым экологическим проблемам, раз решил заказать для себя электромобиль в качестве служебного транспорта.

Да, роль нового «папамобиля» возьмет на себя Fisker Ocean. От обычных моделей вариант для понтифика будет выделяться традиционным высоким стеклянным куполом, где, как раз, и будет располагаться Его Святейшество во время торжественных выездов.  

Впрочем, по технике изменений никаких не будет. Кроссовер Папы Римского оснастят стандартной  силовой установкой с двумя электромоторами и комплектом аккумуляторов на 80 кВт·ч, благодаря которому автомобиль сможет проехать без подзарядки до 500 километров. На крыше машины будут располагаться солнечные батареи

При написании новости использовалась информация:
Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...

Правила пользования каршерингом будут изменены

24 мая 2021

Серийное производство Aurus стартует в конце мая

24 мая 2021

Honda рассказала о своем тридцатилетнем плане

21 мая 2021

Audi создаст премиальные зарядные станции

21 мая 2021

Tesla официально едет в Россию

21 мая 2021

ГИБДД поддерживает ужесточение скоростных лимитов

21 мая 2021

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A4 - audi a4 (2020) интеллигент с бицепсами качка Тест драйв
24 мая 2021

Audi A4
"Интеллигент с бицепсами качка"
Jaguar E-Pace - jaguar e-pace (2018) под клетчатым флагом
Тест драйв
21 мая 2021

Jaguar E-Pace
"Под клетчатым флагом"
Toyota Fortuner - toyota fortuner (2021) как кузнечных дел мастер
Тест драйв
19 мая 2021

Toyota Fortuner
"Toyota Fortuner как кузнечных дел мастер"
Skoda Kodiaq, KIA Sorento - сравнительный тест kia sorento (2021) и skoda kodiaq (2017) в схватке за покупателей
Сравнительный тест
17 мая 2021

Skoda Kodiaq, KIA Sorento
"Тянем-потянем: Kia Sorento и Skoda Kodiaq в схватке за покупателей"

Написано новостей:

2 8 2 9 7