Папа Римский заказал себе электрокар

Похоже, что понтифик проявляет большое беспокойство к мировым экологическим проблемам, раз решил заказать для себя электромобиль в качестве служебного транспорта.

Да, роль нового «папамобиля» возьмет на себя Fisker Ocean. От обычных моделей вариант для понтифика будет выделяться традиционным высоким стеклянным куполом, где, как раз, и будет располагаться Его Святейшество во время торжественных выездов.

Впрочем, по технике изменений никаких не будет. Кроссовер Папы Римского оснастят стандартной силовой установкой с двумя электромоторами и комплектом аккумуляторов на 80 кВт·ч, благодаря которому автомобиль сможет проехать без подзарядки до 500 километров. На крыше машины будут располагаться солнечные батареи