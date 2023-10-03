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3 окт 2023

Параллельный импорт из Китая попал под ограничения

Параллельный импорт из Китая попал под ограничения

1 октября вступили в силу новые правила параллельного импорта, согласно которым запрещается ввоз автомобилей тех иностранных марок, которые официально представлены на российском рынке

Теперь сертификация автомобилей этих марок, ввозимых в страну, должна осуществляться в рамках регламента “О безопасности колесных транспортных средств”. Другими словами, на них придется оформлять полноценные ОТТС. Данные ограничения были введены вследствие большой разницы в цене между одними и теми же моделями, которые официально представлены на российском рынке и поставляются по схеме параллельного импорта. 

Новые правила не касаются автомобилей иностранных брендов, которые прекратили официальные поставки в Россию. Как и ранее, “серые” импортеры могут пользоваться правилами упрощенного порядка согласно постановлению №855. Оно позволяет оформить заключение о безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС). Однако на данный момент нет точной информации касательно автомобильных марок, которые прекратили поставки в Россию, но официально не покинули рынок. К ним относятся такие бренды как Kia и Hyundai.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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