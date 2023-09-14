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14 сен 2023

Параллельный импорт под угрозой

Параллельный импорт под угрозой

Начиная с 1 октября изменятся правила параллельного импорта премиальных автомобилей в Россию. Сложности возникнут с ввозом брендов Voyah, Geely, Hongqi

Согласно новым правилам ввоза транспортных средств по схеме параллельного импорта, официально представленные в России бренды могут запретить серый импорт. Дело в том, что вступают ограничения по одному из способов ввоза автомобилей. Так, с 1 октября вступят ограничения по прохождению таможни с получением Заключения безопасности единичного транспортного средства (ЗОЕТС).

Напомним, что данный способ предусматривает ввоз и оформление автомобиля юрлицом. После этого автомобиль выставляется в шоурум для дальнейшей реализации. Ключевым преимуществом импорта по данной схеме является то, что правообладатель не обязан предоставлять согласие. Следовательно, он развязывал руки серым импортерам, ввозившим автомобили ушедших из России брендов.

Теперь получить ЗОЕТС на любое авто не получится. По новым правилам, только автомобили покинувших территорию России брендов соответствуют требованиям. Однако большая часть транспортных средств, ввозимых в Россию с помощью параллельного импорта, принадлежит ушедшим брендам. Исключения составляют премиальные китайские автомобили, в частности марки Voyah, Geely, Hongqi. Как раз они и находятся теперь под угрозой. До 2023 года они ввозились только «в серую». Сейчас большинство уже представлено официально.

Премиум автомобили из Китая ввозят по параллельному импорту в силу рентабельности. У «серых» поставщиков они стоят на порядок дешевле. Например, официальная стоимость Geely Monjaro составляет 4,515 млн рублей. В то время как цена на подобную модель у неофициального дистрибьютера - 4,35 млн рублей. Подобная история зафиксирована и у других автоматов. Так, официальная стоимость Voyah Free  - 7,99 млн рублей, а у серых дилеров - 5,6 млн рублей. А расхождение между официальной и неофициальной ценой кроссовера Hongqi E-HS9 - 1 млн рублей (официальная стоимость - 9,49 млн рублей).

Эксперты считают, что новые правила не привнесут больших изменений в параллельный импорт. Однако они не исключают, что возможности серого импорта будут постепенно уменьшаться.

При написании новости использовалась информация:
AUTONEWS

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