Параллельный импорт в России будет продлен

Действие схемы параллельного импорта различных товаров в Россию, которая позволяет ввозить продукцию (включая автомобили и запчасти к ним) без разрешения производителей, будет продлено

Как сообщают СМИ, изначально Минэкономразвития планировало проводить программу импортозамещения до конца текущего года, но в рамках итогового совещания с премьер-министром было принято решение продлить комплекс мер еще на один год. «Второе большое направление было — это поддержка импорта. Здесь продлены и параллельный импорт, и упрощённый порядок декларирования ввозимой продукции, и ускорение таможенных процедур. Всё это будет дальше действовать», — сообщил глава Минэкономразвития, Максим Решетников, в интервью «Интерфакс».

Напомним, что программа параллельного импорта была запущена в июне этого года. По данным различных СМИ к середине августа в стране по этой схеме было ввезено продукции почти на 6,5 миллиарда долларов.