Параллельный импорт запчастей приведет к увеличению контрафакта.

С недавних пор в России легализован параллельный импорт, то есть ввоз в страну востребованных товаров через посредников и третьих лиц без согласия на то правообладателей. В список допустимой ко ввозу продукции входят и автомобильные запчасти, однако все чаще слышатся комментарии о том, что подобное решение приведет к непоправимым последствиям.

Так, к примеру, АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса) выпустила официальный меморандум с негативной позицией в отношении параллельного импорта запчастей. Эксперты сходятся во мнении, что данный механизм приведет к росту контрафактной продукции. Также существует мнение, что параллельный импорт угрожает экономике в целом, так как прямые инвестиции в нашу страну сокращаются.

Кроме того возникают неравные условия для ведения бизнеса, так как правообладатели вкладывают средства в продвижение брендов и товаров на рынке, а посредники, который возят продукцию без их согласия, используют уже готовую инфраструктуру.