Автомобильный портал Motorpage
11 сен 2018

Парижские дороги встречают вьетнамцев

Парижские дороги встречают вьетнамцев
Автор фото: Vinfast

Первые автомобили из Вьетнама будут представлены на ближайшем автосалоне в Париже

Серийный выпуск этих машин начнётся уже осенью этого года. Название марок пока не разглашается. В средствах информации был показан только их внешний вид и названы некоторые характеристики. Всего вьетнамцы привезут две модели – седан и кроссовер. Обе машины собраны на одной базе, которая уже зарекомендовала себя на рынке – она общая с платформой «пятёрки» БМВ.

Вьетнам никогда ранее не делал автомобилей, поэтому дебют этих машин может стать заметным событием. Информации о ценах и направлениях поставок пока нет, но скорее всего, первые продажи будут направлены на внутренний рынок. Со временем производство будет ориентироваться на экспорт. Об этом говорит внимательный подход к выбору дизайна и его исполнителей. Итальянское ателье кузовов Pininfarina разработало более 20 концептов. Окончательные два варианта для производства серийных моделей были выбраны путём широкого обсуждения и голосования.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Автоновости дня

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Granta

Автоваз прощается с Грантой?

11 сентября 2018
УАЗ

От маленького УАЗика отказались. Оно и правильно

11 сентября 2018
Skoda Octavia Scout 2017

Топовые «Шкоды» ушли с Российского рынка

11 сентября 2018
Citroen Berlingo 2019

Продажи нового Berlingo от Citroën стартовали в Европе

11 сентября 2018

Два президента запустили завод Mazda

11 сентября 2018
Kia Telluride

Kia продемонстрировала самый большой кроссовер в своей коллекции

11 сентября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus LS - lexus ls 500 f sport 2018 удивительное – рядом: lexus ls стал драйверским автомобилем Тест драйв
10 сентября 2018

Lexus LS
"Удивительное – рядом: Lexus LS стал драйверским автомобилем"
Hyundai Tucson - hyundai tucson 2019 три разных «тусана»
Тест драйв
07 сентября 2018

Hyundai Tucson
"Три разных «Тусана»"
KIA Optima - kia optima 2019: летайте бизнес-классом
Тест драйв
05 сентября 2018

KIA Optima
"Летайте бизнес-классом в… KIA Optima"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 полётное настроение
Автопутешествия
23 августа 2018

Mitsubishi Eclipse Cross
"Полётное настроение"

Написано новостей:

2 1 9 1 8