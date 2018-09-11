Парижские дороги встречают вьетнамцев

Первые автомобили из Вьетнама будут представлены на ближайшем автосалоне в Париже

Серийный выпуск этих машин начнётся уже осенью этого года. Название марок пока не разглашается. В средствах информации был показан только их внешний вид и названы некоторые характеристики. Всего вьетнамцы привезут две модели – седан и кроссовер. Обе машины собраны на одной базе, которая уже зарекомендовала себя на рынке – она общая с платформой «пятёрки» БМВ.

Вьетнам никогда ранее не делал автомобилей, поэтому дебют этих машин может стать заметным событием. Информации о ценах и направлениях поставок пока нет, но скорее всего, первые продажи будут направлены на внутренний рынок. Со временем производство будет ориентироваться на экспорт. Об этом говорит внимательный подход к выбору дизайна и его исполнителей. Итальянское ателье кузовов Pininfarina разработало более 20 концептов. Окончательные два варианта для производства серийных моделей были выбраны путём широкого обсуждения и голосования.