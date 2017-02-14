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14 фев 2017

Парковка на газоне будет облагаться штрафом по единому для страны тарифу

Парковка на газоне будет облагаться штрафом по единому для страны тарифу
Автор фото: пиксабай.ком

В Кодекс административных правонарушений вводится штраф за парковку на газоне и езду по озелененным территориям.

Думский комитет по госстроительству рекомендовал депутатам Российской Госдумы принять проект статьи номер 8.23 о штрафе за «проезд или стоянку механических транспортных средств по газонам или другим озелененным территориям». Если закон примут без изменений, с автомобилистов за порчу газонов будут взимать от полутора до пяти тысяч рублей, протоколы будут составляться участковыми полицейскими.

Ранее парковаться и ездить по газоном так же было запрещено, но действия водителей в этом случае попали под действие закона «Об охране окружающей среды», а также «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и норм Госстроя России 2003 года. Размер штрафа до внесения поправки в КоАП определялся непосредственно региональными властями. Например, в Пермском крае за подобные нарушения с водителя могли взимать от полутора до трех тысяч рублей, а москвичи могли поплатиться за испорченную траву пятью тысячами. Правило относилось к экологическому законодательству, а не к законодательству о безопасности движения, поэтому в большинстве случаев парковки на газонах оставались просто безнаказанными, если никто не писал жалобу в соответствующие службы. Впрочем, в Московском административном кодексе уже есть статья 8.25, предусматривающая ответственность за размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями. Если для частных лиц сумма штрафа по статье составляет пять тысяч рублей, то для должностных лиц  штраф достигает тридцати тысяч рублей, а для юридических - трехсот тысяч рублей. Наложением санкций занимается МАДИ, и только за прошедший год сотрудники дорожной инспекции вынесли порядка семи тысяч постановлений о нарушении статьи 8.25 КоАП Москвы.

Однако один судебный прецедент заставил власти пересмотреть юридическую позицию относительно данного типа нарушения. Автомобилистка из Волгоградской области оспорила полученный ею штраф за размещение автомобиля на газоне в Верховном суде РФ, указав, что размер штрафа за неисполнение федеральных законов (в данном случае, речь идет о законах «Об охране окружающей среды» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения») не может устанавливаться властями регионов самостоятельно. А значит, вынесенное ей предписание об уплате штрафа противоречит конституции. Верховный суд признал справедливость ее претензий, а Комитет по Госстроительству озаботился тем, чтоб внести статью о штрафе в Кодекс, сделав общую для страны сетку тарифов.

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Коммерсантъ, Авто@mail.ru , Право Руля

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