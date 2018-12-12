Парковки можно будет забронировать заранее

Замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис заявил, что в российских городах может появиться сервис по бронированию парковочных мест

Совсем недавно чиновник дал интервью «Российской газете», в котором затрагивалась тема концепции умного города. Одним из пунктов стал вопрос по организации парковочного пространства. Именно в данном контексте зашла речь о системе бронирования.

По мнению властей, есть большая вероятность того, что подобные процессы будут введены в скором времени. К сожалению, г-н Чибис не высказал никакой конкретики в отношении самого механизма, а лишь привел несколько ситуаций, где горожане могли бы заранее закреплять за собой парковочные места возле различных объектов инфраструктуры. Также чиновник заметил, что при разработке необходимо уделить большое внимание системам контроля, которые не позволят другим участникам движения занимать уже забронированные места.

Между тем, ситуация с городскими парковками усложняется. Недавно стало известно о повышении тарификации на центральных улицах Москвы, где стоимость часа стоянки будет составлять 380 рублей в час.