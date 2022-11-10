Парковки во Франции начнут оснащать солнечными батареями

Французские власти приняли закон, обязывающий владельцев автостоянок оснастить их солнечными батареями.

Закон принят в рамках экологической инициативы парламента и лично президента Франции, которая подразумевает активный переход на альтернативные источники энергии. Что касается самого формата, то изначально солнечные панели планировалось ставить на парковках, чья территория составляет 2500 квадратных метров и больше.

В итоге же решили исходить из количества парковочных мест- у владельцев стоянок вместимостью от 80 до 400 автомобилей появляется обязанность установить солнечные панели в течение пяти лет, а на парковках более чем на 400 машин они должны появиться через три года. При этом батареями должно быть покрыто не менее половины всей территории.