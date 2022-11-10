Автомобильный портал Motorpage
10 ноя 2022

Парковки во Франции начнут оснащать солнечными батареями

Парковки во Франции начнут оснащать солнечными батареями

Французские власти приняли закон, обязывающий владельцев автостоянок оснастить их солнечными батареями.

Закон принят в рамках экологической инициативы парламента и  лично президента Франции, которая подразумевает активный переход на альтернативные источники энергии. Что касается самого формата, то изначально солнечные панели планировалось ставить на парковках, чья территория составляет 2500 квадратных метров и больше.

В итоге же решили исходить из количества парковочных мест- у владельцев стоянок вместимостью от 80 до 400 автомобилей появляется обязанность установить солнечные панели в течение пяти лет, а на парковках более чем на 400 машин они должны появиться через три года. При этом батареями должно быть покрыто не менее половины всей территории.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Isuzu D-Max (2021) вид сзади

Isuzu собирается окончательно покинуть Россию

10 ноября 2022
BMW iX xDrive50 (2022) вид сбоку

Электрические BMW будут отличаться рекордным запасом хода

10 ноября 2022

Каким станет первый электрический Lamborghini

10 ноября 2022

Пекинский автосалон отменен

10 ноября 2022

Сколько люди готовы заплатить за болид «Формулы-1»

10 ноября 2022
Volvo EX90 (2024)

Представлен Volvo EX90

10 ноября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Exeed VX - exeed vx (2022) брать ли китайский премиум Тест драйв
07 ноября 2022

Exeed VX
"Брать ли китайский премиум"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 (2021) «а в этом вообще есть смысл?»
Тест драйв
31 октября 2022

Infiniti QX80
"«А в этом вообще есть смысл?»"
SsangYong Actyon Sports - ssangyong actyon sports (2006) «сколько потаскать тебе пришлось...»
Вторичный рынок
24 октября 2022

SsangYong Actyon Sports
"«Сколько потаскать тебе пришлось...»"
Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder - сравнительный тест: volkswagen teramont против nissan pathfinder
Сравнительный тест
17 октября 2022

Volkswagen Teramont, Nissan Pathfinder
"Битва комод-вагенов"

Написано новостей:

3 1 8 1 2