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13 фев 2019

Паркуешься без номеров - плати

Паркуешься без номеров - плати

Власти хотят ввести штраф для водителей, которые оставляют машины на парковках со снятыми или нечитаемыми номерами

Напомним, что сейчас наказание в подобных случаях (вплоть до лишения прав) применяется лишь в отношении движущихся по дорогам автомобилей. К слову, об изменении наказания  заговорили не столичные власти, а региональные, сказать точнее - республики Татарстан.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, отсутствие наказания за парковку с нечитаемыми номерами «провоцирует автомобилистов на нарушение», это в свою очередь «создаёт неудобства для законопослушных водителей».

К слову, согласно статистике, на сегодняшний день примерно 10% водителей снимают и закрывают знаки госрегистрации, чтобы не платить за парковку. При этом штраф равен 2,5 тыс. рублей, однако, его можно применить, только если известны данные автовладельца, а если нет номеров, то узнать эти сведения невозможно.

Между тем, в Госдуме к данной инициативе отнеслись скептически. По мнению депутатов, такая норма может «ударить» по законопослушным гражданам. Например, если злоумышленник украдёт номера с машины на парковке, а собственник помимо этого ещё и получит штраф. К тому же не так-то просто в России обеспечить читаемость номеров машин, стоящих на парковке, например, зимой (ведь знак просто может залепить снегом).

К слову, глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что ведомство уже прорабатывает вопрос об ужесточении наказаний за парковку с нечитаемыми номерами или вообще без них. Глава Минтранса считает, что вопрос о наказании «всегда очень тонкий». По его словам, важно создать такой закон, чтобы он не ударил по законопослушным гражданам и они не получили «дополнительных проблем.

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При написании новости использовалась информация:
Федерал пресс, Колеса

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