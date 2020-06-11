Автомобильный портал Motorpage
11 июн 2020

Пастор простил гонщиков за "пончики" на церковной парковке

Пастор простил гонщиков за "пончики" на церковной парковке

В канадском городе Лондон на парковке, расположенной возле церкви Форрест-Сити, несколько десятков гонщиков устроили дрифт-заезды, однако, высшего правосудия не произошло

Местные жители были крайне недовольны тем, что любители дрифта испортили асфальтированную парковку, поскольку многие из них принимали непосредственное участие в строительстве храма и облагораживании прилегающей к ней территории. Горожане уже собирались вызвать полицию, когда на парковке появился старший пастор общины Форест-Сити Роб Хогендурн.

По его словам, двое оставшихся гонщиков извинились перед ним и сообщили, что дрифт-заезды были посвящены памяти их умершего 22-летнего друга, который погиб в начале мая в аварии. И они не ожидали, что это мероприятие выйдет из-под контроля. Узнав об этом, пастор простил их, решив не выдвигать обвинения и не став требовать оплаты восстановления дорожного полотна. Он предложил устроить поминальную службу, на которую бы пришли все друзья умершего мужчины. Но все-таки напомнил гонщикам, что парковка церкви совсем не подходящее место для проведения дрифт-заездов, и в ближайшее время он будет вынужден установить бетонные барьеры, чтобы парковка перестала привлекать любителей дрифта.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Авторынок растет только в одном крупном городе России

11 июня 2020

После ДТП с Ефремовым на Садовом кольце предложили разделить автопотоки

11 июня 2020

Названа дата презентации новой Mazda BT-50

11 июня 2020

Nissan вывела на тесты новый Qashqai

11 июня 2020

На камеры видеофиксации повесят регистраторы

11 июня 2020

Компания Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире

11 июня 2020

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Rolls-Royce Cullinan - rolls-royce cullinan 2019 – маркетинг или возвращение к истокам? Тест драйв
11 июня 2020

Rolls-Royce Cullinan
"Rolls-Royce Cullinan – маркетинг или возвращение к истокам?"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2020 как на холсте левитана
Автопутешествия
08 июня 2020

Mitsubishi L200
"Как на холсте Левитана"
Audi Q8 - audi q8 2019 в качестве предмета вожделения
Тест драйв
05 июня 2020

Audi Q8
"Audi Q8 в качестве предмета вожделения"
Lada Granta Cross - lada granta cross 2019 показала, как стать обаятельной и привлекательной
Тест драйв
02 июня 2020

Lada Granta Cross
"Lada Granta Cross показала, как стать обаятельной и привлекательной"

Написано новостей:

2 6 0 1 9