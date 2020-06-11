Пастор простил гонщиков за "пончики" на церковной парковке

В канадском городе Лондон на парковке, расположенной возле церкви Форрест-Сити, несколько десятков гонщиков устроили дрифт-заезды, однако, высшего правосудия не произошло

Местные жители были крайне недовольны тем, что любители дрифта испортили асфальтированную парковку, поскольку многие из них принимали непосредственное участие в строительстве храма и облагораживании прилегающей к ней территории. Горожане уже собирались вызвать полицию, когда на парковке появился старший пастор общины Форест-Сити Роб Хогендурн.

По его словам, двое оставшихся гонщиков извинились перед ним и сообщили, что дрифт-заезды были посвящены памяти их умершего 22-летнего друга, который погиб в начале мая в аварии. И они не ожидали, что это мероприятие выйдет из-под контроля. Узнав об этом, пастор простил их, решив не выдвигать обвинения и не став требовать оплаты восстановления дорожного полотна. Он предложил устроить поминальную службу, на которую бы пришли все друзья умершего мужчины. Но все-таки напомнил гонщикам, что парковка церкви совсем не подходящее место для проведения дрифт-заездов, и в ближайшее время он будет вынужден установить бетонные барьеры, чтобы парковка перестала привлекать любителей дрифта.