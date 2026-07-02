Патрульные автомобили ГАИ получили систему мгновенного поиска машин в розыске

Патрульные автомобили Госавтоинспекции Москвы начали оснащать автоматическими программными комплексами, которые способны в режиме реального времени выявлять автомобили, находящиеся в розыске. Об этом сообщил старший инспектор ДПС 6-го отдельного специализированного батальона ДПС Госавтоинспекции Москвы Антон Порошин

По его словам, система непрерывно анализирует транспортный поток и автоматически распознает государственные регистрационные номера. Комплекс может работать не только во время стоянки патрульного автомобиля, но и в движении, сохраняя работоспособность в темное время суток.

Если распознанный номер совпадает с данными из базы оперативного розыска, сотрудники полиции незамедлительно получают соответствующее уведомление. Это позволяет инспекторам оперативно принять меры для задержания разыскиваемого автомобиля.

О новой технологии представитель Госавтоинспекции рассказал на пресс-конференции, посвященной Дню Госавтоинспекции, который ежегодно отмечается 3 июля.

