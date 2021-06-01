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1 июн 2021

«Паутина» охватит Россию

«Паутина» охватит Россию

МВД РФ до конца 2021 года запустит по всей стране систему «Паутина», способную по данным с дорожных камер выслеживать угнанные или покинувшие место ДТП автомобили

Напомним, что данная система уже в апреле начала работать в центральных регионах нашей страны. Так, например, «Паутина» способна провести, скажем, машину, которую угнали в Воронеже, до границ Тверской или Ярославской области, охватив с добрый десяток различных регионов.

Как работает система? Говоря простым языком, перед нами огромная база данных, которая собирает и анализирует картинку с каждой камеры дорожного наблюдения в том или ином регионе. Да, именно с каждой - то есть, в сеть объединены не только камеры с основных магистралей, но и с обычных улиц населенных пунктов. Отметим, что в ГИДД уже заявили о том, что внедрение «Паутины» уже снизило статистику угонов по стране.

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