Пекин выпускает беспилотники на дороги общего пользования

Компания WeRide объявила о получении от властей Пекина разрешения на дорожные тесты полностью автономного автобуса

Прежде чем поговорить о самой машине, расскажем об условиях, которые компания должна соблюдать в рамках своих тестах. Во-первых, по всему Пекину автобус ездить не сможет – транспорту выделили, так называемую, демонстрационную зону - определенный район, за границы которого выезжать нельзя. Во-вторых, за автобусом должны следовать контролирующие экипажи.

Что касается автомобиля, а точнее автобуса, то перед нами электрокар, который оснащён автопилотом четвёртого, предпоследнего уровня. В нём не предусмотрено традиционных органов управления. Всё внутреннее пространство занимают места для пассажиров. Точные характеристики не раскрываются, мы знаем лишь максимальную скорость – 40 километров в час.