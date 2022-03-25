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25 мар 2022

Пекинский автосалон будет снова перенесен

Пекинский автосалон будет снова перенесен

Буквально через несколько недель должна была открыться одна из крупнейших автомобильных выставок в мире – Пекинский автосалон. Любопытно, но первоначально он должен был состояться еще два года назад. Однако, из-за коронавируса все сроки пришлось сдвигать

Собственно, причина сегодняшнего переноса  та же самая – пандемия. В середине марта в Китае зафиксировали новую вспышку коронавируса – она стала крупнейшей с тех пор, как в 2020 году первый очаг заболеваемости обнаружили в Ухане. На этот раз центром распространения вирусной инфекции стала северо-восточная провинция Цзилинь. Правительство КНР уже приняло решение снова ввести ограничения на проведение массовых  мероприятий.

Отметим, что на нынешнем автосалоне должны были показать несколько интересных новинок.  К примеру, обновленный Lexus LS, который в своем облике позаимствовал множество черт от Toyota Avalon.  Еще одним интересным автомобилем является Nissan Sylphy EV. Фактически, это Sentra c электрической силовой установкой, которая была позаимствована у модели Leaf. Мощность двигателя – 109 лошадиных сил. Запас хода – 250 километров.

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