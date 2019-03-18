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18 мар 2019

Переходы-вещатели

Переходы-вещатели

В Москве до конца весны появятся специальные пешеходные переходы, оборудованные специальными предупреждающими надписями. Первоначально их будет создано всего 46, однако, в будущем это число может быть увеличено

Проект носит название «Говорящие переходы» и предполагает появление предупреждающих надписей у нерегулируемых пешеходных переходов около образовательных учреждений, мест массового посещения и социально значимых объектов.  Собственно надписи будут следующего характера: «Возьмите ребенка за руку», «Посмотрите по сторонам», «Снимите наушники» и.т.д. В ГИБДД заявляют, что такие надписи обращают внимание пешеходов на то, что прежде, чем выйти на проезжую часть, нужно обязательно убедиться в собственной безопасности.

Кроме того, в ЦОДД пообещали, что этой весной в столице значительно возрастет количество камер, которые фиксируют непропуск пешеходов водителями на нерегулируемых переходах. Комплексы фото-видеофиксации будут установлены в местах, где отмечена высокая аварийность, связанная с наездами на пешеходов на нерегулируемых зебрах. Места будет определять столичная Госавтоинспекция.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, mos.news

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