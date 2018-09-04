Первый московский электроавтобус пока далеко не уехал

В Москве анонсировали выход первых электрических автобусов на маршруты города

Мэр Собянин в нескольких интервью приглашал москвичей и гостей опробовать новый вид транспорта в ближайшие дни. Власти города активно продвигают новый вид общественного транспорта, отмечая его современность, комфорт и экологические качества. В этих автобусах пока бесплатный проезд до окончания периода пробной эксплуатации, которая должна завершиться в конце сентября.

Однако, первый блин пока комом. Сообщается, что автобус, в салоне которого находился С. Собянин «заглох» в начале выполнения маршрута. Электродвигатель, по понятным причинам, не может заглохнуть. Но очевидно, случилась какая-то поломка, не позволившая автобусу продолжить движение. Технические подробности происшествия пока не известны.

Всего в ближайшее время КАМАЗ, выигравший тендер на поставку городских электроавтобусов, должен поставить 100 машин. Первым маршрутом для них станет № 73, затем планируется комплектовать и другие линии городского транспорта.