Автомобильный портал Motorpage
4 сен 2018

Первый московский электроавтобус пока далеко не уехал

Первый московский электроавтобус пока далеко не уехал

В Москве анонсировали выход первых электрических автобусов на маршруты города

Мэр Собянин в нескольких интервью приглашал москвичей и гостей опробовать новый вид транспорта в ближайшие дни. Власти города активно продвигают новый вид общественного транспорта, отмечая его современность, комфорт и экологические качества. В этих автобусах пока бесплатный проезд до окончания периода пробной эксплуатации, которая должна завершиться в конце сентября.

Однако, первый блин пока комом. Сообщается, что автобус, в салоне которого находился С. Собянин «заглох» в начале выполнения маршрута. Электродвигатель, по понятным причинам, не может заглохнуть. Но очевидно, случилась какая-то поломка, не позволившая автобусу продолжить движение. Технические подробности происшествия пока не известны.

Всего в ближайшее время КАМАЗ, выигравший тендер на поставку городских электроавтобусов, должен поставить 100 машин. Первым маршрутом для них станет № 73, затем планируется комплектовать и другие линии городского транспорта.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:

Комментарии к новости

Последние новости

...

Новые знаки дорожного движения

04 сентября 2018
Ford Mustang

Глобальная гибридизация. Теперь и Мустанг

04 сентября 2018
Toyota RAV4 2019

Названы Топ-5 кроссоверов

03 сентября 2018

Осеннее подорожание машин. На много?

03 сентября 2018
Mercedes-Benz EQC

Осень за электрокарами

03 сентября 2018

Способы экономии топлива или велосипед?

03 сентября 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A6 - audi a6 2019 почему вы не станете нарушать правила на audi a6 Тест драйв
03 сентября 2018

Audi A6
"Почему вы не станете нарушать правила на Audi A6"
Toyota C-HR - toyota c-hr 2016 продлись, прекрасное мгновенье!
Тест драйв
31 августа 2018

Toyota C-HR
"Продлись, прекрасное мгновенье!"
Infiniti Q50 - infiniti q50 2016: когда шик и спортивность в гармонии
Тест драйв
28 августа 2018

Infiniti Q50
"Infiniti Q50: когда шик и спортивность в гармонии"
Mitsubishi Eclipse Cross - mitsubishi eclipse cross 2018 полётное настроение
Автопутешествия
23 августа 2018

Mitsubishi Eclipse Cross
"Полётное настроение"

Написано новостей:

2 1 8 8 9