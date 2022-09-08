Автомобильный портал Motorpage
8 сен 2022

Первый участок платной трассы "Москва-Казань" запущен

Первый участок платной трассы "Москва-Казань" запущен

В Подмосковье состоялась церемония запуска движения по первому участку новой скоростной трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Казани.

На данный момент водители смогут проехать лишь двадцать три километра пути от Электростали до Орехово-Зуево. Данный участок также соединят ЦКАД и магистраль А-108, которая также известна как "Большая бетонка".

Любопытный факт - система оплаты на трассе реализована по принципу свободного потока - похожая схема реализована на ЦКАД - человек, выехав с трассы на обычную дорогу получает уведомление о необходимости оплаты проезда в течение трех дней.

При написании новости использовалась информация:
Motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Водитель получил штраф за использование мобильника, прислонив руку к щеке

08 сентября 2022
Mini John Cooper Works 2015 вид сзади

В автомобилях Mini появятся «веганские» интерьеры

07 сентября 2022

Suzuki SX4 в России лишится атмосферного мотора

07 сентября 2022

На испытания электромобилей в России потратят полтора миллиарда рублей

07 сентября 2022

Взгляните на очень черный Porsche 911

07 сентября 2022

Sollers готовится к запуску производства коммерческих автомобилей

07 сентября 2022

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Skoda Kodiaq - skoda kodiaq (2021) зачем он ходил к офтальмологу Тест драйв
04 сентября 2022

Skoda Kodiaq
"Зачем Skoda Kodiaq ходил к офтальмологу"
JAC T6 - jac t6 (2019) «наследник-консерватор»
Тест драйв
30 августа 2022

JAC T6
"«Наследник-консерватор»"
Infiniti QX55 - infiniti qx55 (2022) от спорта к фитнесу
Тест драйв
24 августа 2022

Infiniti QX55
"От спорта к фитнесу"
Infiniti QX55, Subaru Outback - сравнительный тест, infiniti qx55 (2022) и subaru outback (2020) необычайный кросс
Сравнительный тест
02 августа 2022

Infiniti QX55, Subaru Outback
"Необычайный кросс"

Написано новостей:

3 1 4 1 5