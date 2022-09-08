Первый участок платной трассы "Москва-Казань" запущен

В Подмосковье состоялась церемония запуска движения по первому участку новой скоростной трассы М-12, которая пройдет от Москвы до Казани.

На данный момент водители смогут проехать лишь двадцать три километра пути от Электростали до Орехово-Зуево. Данный участок также соединят ЦКАД и магистраль А-108, которая также известна как "Большая бетонка".

Любопытный факт - система оплаты на трассе реализована по принципу свободного потока - похожая схема реализована на ЦКАД - человек, выехав с трассы на обычную дорогу получает уведомление о необходимости оплаты проезда в течение трех дней.