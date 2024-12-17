Первой моделью бывшего SsangYong на российском рынке станет кроссовер KGM Korando

На российском рынке в первом квартале следующего года официально появится корейский кроссовер KGM Korando (ранее данная марка была известна, как SsangYong)

Нам будет предложена актуальная версия, которая на родине выпускается с 2023 года. Речь идет о среднеразмерном кроссовере длиной 4450 мм и колесной базой 2675 мм. Комплектоваться автомобиль будет колесными дисками 17 или 18 дюймов. Также в оснащение войдут адаптивный круиз-контроль, двух-зонный климат-контроль, мультимедийная система с тачскрином на 8 дюймов и комплекс водительских ассистентов.

Korando приводится в движение 1,5-литровым турбомотором мощностью 163 л.с. и 280 Нм крутящего момента. В паре с двигателем работает 8-ступенчатая автоматическая коробка Aisin. Привод может быть передний или полный в зависимости от комплектации.