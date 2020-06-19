Пешеход! Не бросайся на кроссовер

В ДТП с участием кроссоверов летальность пешеходов катастрофически высока. К такому выводу пришли в Страховом институте дорожной безопасности США (IIHS)

Эксперты провели анализ 79 аварий в Мичигане. Оказалось, что кроссоверы приводили к более серьезным травмам при скорости столкновения свыше 30 км/ч. При скорости 20-63 км/ч 30% аварий с участием внедорожников были смертельными для пешеходов, по сравнению с 23% для обычных легковушек. Если же транспортное средство движется быстрее 65 км/ч, то доля фатальных для пешеходов ДТП возрастает до 100% в случае с кроссоверами и до 54% — с автомобилями меньшего размера.

Предыдущие исследования показали, что внедорожники, пикапы и фургоны в два-три раза чаще, чем легковые машины, убивают пешеходов в случае столкновения. Однако большинство более ранних исследований основывалось на данных о ДТП, собранных в 70-х, 80-х и 90-х годах. С тех пор производители внедорожников внесли существенные изменения в дизайн.

«Наши результаты дают больше доказательств того, что производителям необходимо вносить изменения в конструкцию, чтобы помочь в борьбе с ростом смертности среди пешеходов сейчас, когда все больше автомобилей на дорогах являются внедорожниками», — прокомментировала Бекки Мюллер, старший инженер-исследователь IIHS.