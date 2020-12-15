Peugeot готовит спорткар для Ле-Мана

Французский концерн раскрыл несколько подробностей, относительно спорткара, который одарит PSA россыпью будущих побед

В частности, производитель рассказал о силовой установке. Ей станет гибрид, в который войдут электромотор и традиционный двигатель V6. Характеристики моторов также известны. Электромотор будет развивать 268 лошадиных сил – он, к слову, расположится на передней оси. ДВС со своим 2.6-литровым объемом расположится сзади. Его отдача – 670 лошадиных сил. Гибридная схема позволяет реализовать и систему полного привода.

Интересно, что гоночное предназначение спорткара, одновременно, накладывает на него и некоторые ограничения. Правильнее будет сказать – ограничения накладывает регламент. Например, он ограничивает мощность болида на уровне 670 лошадиных сил (уже заявлено, что мощность ДВС искусственно ограничат на отметке в 420 лошадиных сил). Кроме того, электрический двигатель запрещен к использованию на скорости ниже 120 километров в час.