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15 дек 2020

Peugeot готовит спорткар для Ле-Мана

Peugeot готовит спорткар для Ле-Мана
Автор фото: фирма-производитель

Французский концерн раскрыл несколько подробностей, относительно спорткара, который одарит PSA россыпью будущих побед

В частности, производитель рассказал о силовой установке. Ей станет гибрид, в который войдут электромотор и традиционный двигатель V6. Характеристики моторов также известны.  Электромотор будет развивать 268 лошадиных сил – он, к слову, расположится на передней оси. ДВС со своим 2.6-литровым объемом расположится сзади.  Его отдача – 670 лошадиных сил.  Гибридная схема позволяет реализовать и систему полного привода.

Интересно, что гоночное предназначение спорткара, одновременно, накладывает на него и некоторые ограничения. Правильнее будет сказать – ограничения накладывает регламент. Например, он ограничивает мощность болида  на уровне 670 лошадиных сил (уже заявлено, что мощность ДВС искусственно ограничат на отметке в 420 лошадиных сил). Кроме того, электрический двигатель запрещен к использованию на скорости ниже 120 километров в час.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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