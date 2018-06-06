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6 июн 2018

Peugeot и Citroen отзывают в России почти 20 тыс. автомобилей

Peugeot и Citroen отзывают в России почти 20 тыс. автомобилей
Автор фото: фирма-производитель

Французский концерн PSA в плане отзывов автомобилей на российском рынке значится в «хорошистах», их машины нечасто попадают под сервисные кампании. Но теперь и они будут вынуждены бесплатно устранять свои недоделки.

Причем, и вина-то вовсе не Peugeot и не Citroen в этом дефекте: под отзыв подпали 10 954 Peugeot 4007 и 8734 Citroen C-Crosse. А это, если кто забыл, перелицованные Mitsubishi Outlander. Под отзыв попали машины, которые были проданы в нашей стране с февраля 2008 года по сентябрь 2014-го.

Причиной отзыва стала особенность конструкции вентиляции моторчика переднего стеклоочистителя, строение которой может приводить к попаданию воды и последующей блокировке электродвигателя в результате коррозии внутренних элементов. В итоге на всех отзываемых автомобилях будет заменен электродвигатель и одна из тяг стеклоочистителя. Все работы будут бесплатными для владельцев.

Любопытно, что сама Mitsubishi еще несколько лет назад объявляла сервисную кампанию для Outlander для устранения этого же дефекта. Почему французам понадобилось столько времени остается загадкой.

Но и это не все. Также PSA отзывает один Peugeot Partner, два Citroen Berlingo и пять Citroen C3 Aircross. У коммерческих моделей обнаружились дефектные подушки безопасности, а на кроссовере заменят жгут проводки.

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При написании новости использовалась информация:
Росстандарт

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